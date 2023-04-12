Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву
Мир
Всемирный банк выделит $200 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины
Мир
Посольство РФ потребовало открытого расследования подрывов «Северных потоков»
Мир
В Британии заявили о наличии у Украины одного шанса на контрнаступление
Авто
В России создадут единую базу данных для тракторов и самоходной техники
Общество
Задержан адвокат причастного к убийству главы центра «Э» Ингушетии
Мир
Макрон выступил за сохранение статуса-кво на Тайване
Мир
В Италии объявили режим ЧС из-за роста числа мигрантов
Авто
«Алмаз-Антей» может начать выпуск машин на бывшем заводе Toyota в Петербурге
Армия
Российский Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем
Мир
Глава Пентагона обсудил с премьером Украины связанные с ПВО и артиллерией вопросы
Мир
Во Франции расследуют дело о загрязнении воздуха из-за пожара в Нотр-Даме
Происшествия
Склад с садовым инвентарем загорелся в подмосковном Серпухове
Сюжет:

Аналитик объяснил рост стоимости нефти Brent

Аналитик Федоров: рост стоимости нефти стал следствием выхода в США отчета по инфляции
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост цен на нефть выше $87 за баррель Brent на вечерних торгах в среду, 12 апреля, стал следствием выхода в США широко ожидаемого участниками торгов мартовского отчета по инфляции, объяснил «Известиям» аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

«Индекс потребительских цен (ИПЦ) в прошлом месяце сократился сильнее, чем подразумевал консенсус-прогноз Уолл-стрит, вместо снижения с 6% год к году (г/г) до 5,2% г/г, инфляция упала сразу до 5% г/г. Для инвесторов это стало сигналом к тому, что на ближайшем заседании в начале мая, ФРС (Федеральная резервная система) может воздержаться от повышения учетной ставки, что поддержит экономическую активность и спрос на энергоносители», — рассказал эксперт.

В то же время он отметил, что вместе с позитивной статистикой по инфляции в Соединенных Штатах вышла и негативная внутриотраслевая статистика о росте запасов сырой нефти в США на прошлой неделе. Как уточнил Федоров, согласно консенсус-прогнозу, сокращение запасов предполагалось на 583 тыс. баррелей, но фактическое значение показало рост на 597 тыс. баррелей.

«В обычной ситуации позитив от инфляции перевесил бы негатив от внутриотраслевой статистики, однако в текущей ситуации нефтяные котировки находятся возле сильнейшего уровня сопротивления в $86–87 за баррель Brent, пробить который при смешанном новостном фоне будет довольно сложно», — подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, если нефть сможет одолеть этот ценовой барьер, то к концу этого месяца можно будет ожидать развития роста стоимости к $95–97 за баррель Brent.

«В противном случае нефтяные котировки вновь ощутят влияние гравитации от замедления мировой экономики и тогда к концу апреля цены вернутся в диапазон $75–-80 за баррель», — заключил Федоров.

ОПЕК минус: что будет с ценами на нефть после исторического сокращения
США возмутились «нецелесообразным» решением экспортеров

Как следует из данных сайта лондонской биржи ICE, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2023-го превысила $87 за баррель впервые с января. К 19:32 цена достигла $87,2.

Ранее, 4 апреля, консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин рассказал «Известиям», что по итогам 2023 года спрос на нефть может вырасти на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) относительно уровня 2022-го, в первую очередь за счет КНР и развивающихся стран. При этом добыча, с учетом решения некоторых стран ОПЕК+ по сокращению, увеличится ощутимо меньше — примерно на 500 тыс. б/с. Эксперт объяснил, что в результате на мировом нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит, который, в свою очередь, создает предпосылки для роста цен. Тимонин спрогнозировал, что в течение 2023 года котировки Brent могут превзойти отметку в $100.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023