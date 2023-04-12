Аналитик объяснил рост стоимости нефти Brent

Рост цен на нефть выше $87 за баррель Brent на вечерних торгах в среду, 12 апреля, стал следствием выхода в США широко ожидаемого участниками торгов мартовского отчета по инфляции, объяснил «Известиям» аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

«Индекс потребительских цен (ИПЦ) в прошлом месяце сократился сильнее, чем подразумевал консенсус-прогноз Уолл-стрит, вместо снижения с 6% год к году (г/г) до 5,2% г/г, инфляция упала сразу до 5% г/г. Для инвесторов это стало сигналом к тому, что на ближайшем заседании в начале мая, ФРС (Федеральная резервная система) может воздержаться от повышения учетной ставки, что поддержит экономическую активность и спрос на энергоносители», — рассказал эксперт.

В то же время он отметил, что вместе с позитивной статистикой по инфляции в Соединенных Штатах вышла и негативная внутриотраслевая статистика о росте запасов сырой нефти в США на прошлой неделе. Как уточнил Федоров, согласно консенсус-прогнозу, сокращение запасов предполагалось на 583 тыс. баррелей, но фактическое значение показало рост на 597 тыс. баррелей.

«В обычной ситуации позитив от инфляции перевесил бы негатив от внутриотраслевой статистики, однако в текущей ситуации нефтяные котировки находятся возле сильнейшего уровня сопротивления в $86–87 за баррель Brent, пробить который при смешанном новостном фоне будет довольно сложно», — подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, если нефть сможет одолеть этот ценовой барьер, то к концу этого месяца можно будет ожидать развития роста стоимости к $95–97 за баррель Brent.

«В противном случае нефтяные котировки вновь ощутят влияние гравитации от замедления мировой экономики и тогда к концу апреля цены вернутся в диапазон $75–-80 за баррель», — заключил Федоров.

Как следует из данных сайта лондонской биржи ICE, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2023-го превысила $87 за баррель впервые с января. К 19:32 цена достигла $87,2.

Ранее, 4 апреля, консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин рассказал «Известиям», что по итогам 2023 года спрос на нефть может вырасти на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) относительно уровня 2022-го, в первую очередь за счет КНР и развивающихся стран. При этом добыча, с учетом решения некоторых стран ОПЕК+ по сокращению, увеличится ощутимо меньше — примерно на 500 тыс. б/с. Эксперт объяснил, что в результате на мировом нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит, который, в свою очередь, создает предпосылки для роста цен. Тимонин спрогнозировал, что в течение 2023 года котировки Brent могут превзойти отметку в $100.