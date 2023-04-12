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Больше 500 пар зарегистрировали брак в павильоне «Космос» на ВДНХ

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Фото: mos.ru
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В Москве с 2021 года более 500 пар заключили брак в павильоне «Космос» на ВДНХ. Об этом в среду, 12 апреля, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, космическую церемонию молодожены выбирают из-за уникальности, на фоне огромной модели планеты Земля получаются фантастические снимки, пишет RT.

В 2023 году в павильоне «Космос» ожидается, что узами брака сочетается более 300 пар, отмечает телеканал «360».

Площадка для регистрации браков была открыта в год 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Молодожены могут провести свадебную фотосессию в необычном выставочном зале павильона во время проверки документов, где находится зона ожидания бракосочетания.

Как отмечает НСН, кроме того, ВДНХ — отличная площадка для свадебной прогулки молодоженов и гостей.

Всего в Москве действует более 30 разных выездных локаций для бракосочетания в рамках проекта мэра столицы «Новые адреса счастья», уточняет «Москва 24». В 2023 году новым местом регистрации брака станет Оперный дом в «Царицыно», а также возобновятся церемонии в Останкинской телебашне.

«Новый сезон проекта планируем открыть ярко и необычно — парадом свадебных трамвайчиков. На пяти судах, которые будут одновременно курсировать по Москве-реке, смогут пожениться 50 пар», — приводит слова Раковой агентство городских новостей «Москва».

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В феврале в «СберСтраховании жизни» рассказали «Известиям», что в 2023 году 4,6% жителей крупных и средних городов России собираются сыграть свадьбу.

Расходы на торжество, по мнению россиян, составят в среднем 255 тыс. рублей.

Эксперты провели опрос накануне Дня всех влюбленных в 37 городах страны.

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