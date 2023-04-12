Nvidia объявила старт продаж видеокарты GeForce RTX 4070 Ti

Nvidia 12 апреля на своем официальном сайте объявила старт продаж видеокарты GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4070.

Первая видеокарта уже доступна для заказа, а отправить заявку на покупку второй можно будет с 13 апреля.

Компания позиционирует RTX 4070 как вариант для гейминга в 1440p со скоростью более 100 FPS. Ожидается, что карта будет стабильно работать также и при использовании трассировки лучей и технологии масштабирования DLSS 3.

Видеокарта создана на архитектуре Ada Lovelace и включает 12 ГБ памяти GDDR6X.

Приобрести новые видеокарты можно будет через Армению, Казахстан или Украину — список партнеров Nvidia вскоре будет опубликован.

Стоимость карты пока не раскрывается, однако ранее в прессе упоминалась цена в $599.

В феврале компании Microsoft и Nvidia договорились о десятилетнем партнерстве по переносу игр Xbox для ПК в облачный игровой сервис Nvidia GeForce NOW.