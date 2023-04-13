Москвичам пообещали до 13 градусов тепла на выходных

На выходные москвичей ожидает облачная с прояснениями погода, максимальная температура в столице достигнет +13 градусов, поделился в беседе с «Известиями» руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

По его словам, метеоисследование выполнено при помощи технологии Метеум.

Так, самые теплые выходные ожидают жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В субботу, 15 апреля, в столице температура составит +9 градусов, при этом в некоторых округах она поднимется только до отметки +6 градусов. На следующий день, в воскресенье, в Москве ожидается облачная погода, а среднесуточная температура достигнет +13 градусов.

Холоднее всего будет в Новосибирске, Омске и Красноярске — в этих городах среднесуточная температура составит –4 градуса.

Накануне в центре погоды «Фобос» рассказали, что 12 апреля, стал самым теплым днем в Москве с начала года. По его словам, температура воздуха в столице достигла отметки в +16,1 градуса.

Также 12 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве 12 апреля превысила климатическую норму на пять градусов.