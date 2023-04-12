На Камчатке трехлетняя девочка умерла из-за неверного диагноза
Трехлетняя девочка скончалась из-за неправильно поставленного диагноза в одной из больниц Камчатского края. Об этом 12 апреля сообщил источник «Известий».
Девочка поступила в медицинское учреждение 9 апреля, у нее диагностировали аппендицит. Однако в ходе дальнейшего обследования диагноз не подтвердился, было обнаружено другое серьезное заболевание.
По сведениям источника, из-за того, что диагноз был постановлен с опозданием, медики не смогли оказать квалифицированную помощь — ребенок умер в ночь на 11 апреля от остановки сердца.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
В конце декабря прошлого года в Кызыле возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка, которому врачи отказали в экстренной госпитализации.
По данным ведомства, после осмотра ребенка медики заключили, что надобности в ее экстренной госпитализации нет за отсутствием показаний. Однако спустя шесть дней девочка вновь попала больницу, где скончалась, как оказалось, от онкологического заболевания.