Производство агрегатов для отечественного авиапрома наладят в Крыму

В Крыму на предприятиях в 2023 году планируется наладить производство конструктивных элементов для самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. Об этом рассказал премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

По его словам, которые приводит ИА «Крым-информ», будет реализовано несколько перспективных проектов, в том числе по импортозамещению.

Речь, в частности, идет о ремонте самолетов, производстве трансформаторов для гражданских самолетов Sukhoi Superjet, высокоточных устройств для комплексов контроля за наземной и надводной обстановкой, изготовление продукции для судостроения из композитных материалов и производство электромашин для самолетов МС-21.

В Сводный реестр ОПК России внесли 14 предприятий Крыма, сумма контрактов в 2022 году достигла 195 млрд рублей, в том числе по оборонзаказу — 176 млрд рублей.

Решается вопрос о докапитализации «Крымского регионального фонда развития промышленности». Через него предоставляется финансовая поддержка предприятиям.

Ранее, 15 марта, глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что правительство выделило порядка 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. По его словам, страна может поддерживать летную годность имеющихся в стране самолетов около 10 лет. Полной разборки воздушных судов на запчасти нет.