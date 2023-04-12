В Польше заявили о желании первыми получить американские ракеты JASSM-XR

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны хотят стать одними из первых получателей современных американских ракет JASSM-XR для боевых самолетов. Он сообщил об этом 12 апреля журналистам на брифинге после посещения завода Lockheed Martin, передает канцелярия премьера в Twitter.

«Я разговаривал с руководством заводов о типах вооружений, используемых армией США . Мы хотим быть первыми или одними из первых, кто приобретет эти ракеты, которые можно запускать с боевых самолетов», — заявил Моравецкий.

Глава польского правительства заявил, что, в числе прочего, обсуждал с американским руководством ускорение поставок заказанного Польшей современного американского вооружения, в том числе самолетов F-35.

«Наши партнеры в США знают, что только те, кто серьезно относится к безопасности, могут быть серьезно восприняты инвесторами и поставщиками. Наши пилоты элитные и уже обучены на F-35», — подчеркнул Моравецкий.

Он также отметил, что Польша заказала рекордное количество оборудования, которое повысит ее безопасность.

Ранее в этот день министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что сухопутные войска Польши через два года станут самыми сильными в Европе.

Накануне вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат. Кроме того, в стране построят военные базы и склады для американской техники и вооружений.

До этого, 1 апреля, Вооруженные силы Германии заявили о невиданных по масштабам военных учениях истребителей НАТО, в которых Польша наряду с другими странами примет участие.

Ранее Варшава заявляла, что намерена увеличить численность армии почти в два раза — до 300 тыс. человек. В настоящее время Войско Польское активно закупает вооружение и военную технику. Основными поставщиками являются США и Южная Корея.