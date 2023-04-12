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Слуцкий заявил об установлении «двойного назначения» биолабораторий США

Слуцкий: докладом о биолабораториях установлено «двойное назначение» лабораторий США
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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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Докладом о биолабораториях установлено «двойное назначение» лабораторий США на Украине, где под прикрытием медицинских программ проводили военные исследования. Об этом в среду, 12 апреля, заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Фактически установлено «двойное назначение» в деятельности американских лабораторий, где под вывеской медицинских программ шли военно-биологические исследования для возможного создания нового вида оружия массового поражения», — написал он в Telegram-канале.

Как считает Слуцкий, необходимо донести информацию из материалов до всеобщего сведения и направить их в парламенты всех стран мира.

По его словам, желательно было бы также передать доклад европейским лидерам, которые «слепо следуют евроатлантической солидарности в ущерб своим же национальным интересам безопасности».

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о докладе Госдумы о деятельности американских биолабораторий на Украине. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, Москва будет делать всё, что возможно, чтобы привлекать внимание мировой общественности к этой незаконной деятельности США.

Накануне, 11 апреля, Государственная дума утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Сегодня на заседании доклад утвердил Совет Федерации.

Документ на 200 страницах 11 апреля представила сопредседатель комиссии, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она указала, что именно США несут ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины. По словам парламентария, Киев содействовал созданию более 50 лабораторий, в которых проводились секретные исследования. Главным заказчиком исследований выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок.

Ранее, 7 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в районе биолабораторий появился риск распространения опасных патогенов. Более того, он указал, что Вашингтон возобновил строительство биолаборатории на Украине, которая ранее была приостановлена из-за проведения спецоперации РФ в Донбассе.

Как рассказала 22 марта Яровая, расследование деятельности биолабораторий США на Украине подтвердило, что под их видом там были военные объекты НАТО. По ее словам, в лабораториях осуществлялся сбор опасных патогенных микроорганизмов и генетического материала, который в дальнейшем вывозился в США и использовался для целей Пентагона.

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