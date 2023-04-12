Фильмы из 78 стран участвуют в Воронежском анимационном фестивале

В Воронеже с 19 по 21 мая состоится Первый международный анимационный фестиваль. Более 800 заявок из 78 стран мира подано на участие в нем.

По словам директора фестиваля и генерального продюсера «Анимационной студии «Воронеж» Владимира Николаева, в программе мероприятия — просмотр российского и мирового анимационного кино для детской, подростковой и взрослой аудитории.

На суд жюри будут представлены и студенческие работы, поэтому организаторы ввели в программу номинацию «Лучшая студенческая работа».

В конкурсной программе участвуют работы, созданные не ранее 1 января 2021 года.

Среди стран-участниц — Китай, Индия, Аргентина, Бразилия, Турция, Израиль, Сербия и Белоруссия. Много заявок из Ирана, отметила программный директор фестиваля Алена Сычева.

ИА «Абирег» пишет, что киносмотр будет проводиться при поддержке Минкульта РФ, но сумма сформированного бюджета пока неизвестна.