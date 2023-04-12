Фильмы из 78 стран участвуют в Воронежском анимационном фестивале
В Воронеже с 19 по 21 мая состоится Первый международный анимационный фестиваль. Более 800 заявок из 78 стран мира подано на участие в нем.
По словам директора фестиваля и генерального продюсера «Анимационной студии «Воронеж» Владимира Николаева, в программе мероприятия — просмотр российского и мирового анимационного кино для детской, подростковой и взрослой аудитории.
На суд жюри будут представлены и студенческие работы, поэтому организаторы ввели в программу номинацию «Лучшая студенческая работа».
В конкурсной программе участвуют работы, созданные не ранее 1 января 2021 года.
Среди стран-участниц — Китай, Индия, Аргентина, Бразилия, Турция, Израиль, Сербия и Белоруссия. Много заявок из Ирана, отметила программный директор фестиваля Алена Сычева.
ИА «Абирег» пишет, что киносмотр будет проводиться при поддержке Минкульта РФ, но сумма сформированного бюджета пока неизвестна.