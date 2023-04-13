МТТ повысил уровень защиты данных пользователей «Банки.ру»

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, компания МТТ повысила уровень защиты персональных данных пользователей, приобретающих банковские продукты через платформу «Банки.ру». Об этом «Известиям» сообщили в МТТ — дочерней компании МТС.

Отмечается, что решение «Защита номера» было реализовано через интеграцию платформы МТС Exolve с «Банки.ру»: система через Telecom API связывает курьерскую службу с пользователем финансовой площадки, не раскрывая при этом номер телефона последнего.

По словам директора по продуктам МТТ Василия Сажко, данная технология была разработана специально под потребности оператора финансовой платформы «Банки.ру». Такие «интегрированные коммуникационные решения» стали возможны благодаря экспертизе команды разработки, а также функционалу новой коммуникационной платформы МТС Exolve, добавил Сажко.

Директор по развитию бизнеса оператора «Банки.ру» Кристина Хачикян в свою очередь заявила, что «дистанционное оформление банковских продуктов требует современного решения для защищенной коммуникации клиентов и представителей, а также контроля и анализа звонков». «Внедрение сервиса позволило не только повысить уровень защиты, но и сохранить удобство пользования нашими сервисами», — сказала Хачикян.