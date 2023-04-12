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Китайские ученые создали пробиотик от похмелья

Daily Mail: ученые из Китая создали пробиотик для борьбы с похмельем
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Группа ученых из Китайской академии наук разработала пробиотик, который помогает справляться с похмельем и, предположительно, снижает вредное воздействие алкоголя на организм. Об этом 11 апреля сообщила газета Daily Mail.

Исследование было опубликовано в журнале Microbiology Spectrum. В ходе него ученые давали нескольким группам мышей пробиотик ADH1B и подвергали их воздействию алкоголя в различной степени. Отмечается, что у грызунов, получивших препарат, дольше не проявлялись признаки опьянения. Они также лучше сохраняли способность к передвижению, чем их сородичи, не принимавшие пробиотик.

Кроме того, у мышей, которым дали ADH1B, уровень алкоголя в крови начал падать через два часа после его употребления, тогда как у группы, не получившей пробиотик, он продолжал расти. Также у грызунов, принявших пробиотик, был ниже уровень липидов и триглицеридов в печени, что дает основание предположить, что препарат также может снизить негативное воздействие алкоголя на этот орган.

Полезное действие ADH1B связано с тем, что он регулирует процесс превращения алкоголя в ацетальдегид. Именно это вещество, накапливаясь в печени, вызывает тошноту и головную боль при похмелье.

Тем не менее полезность и безопасность пробиотика для людей еще не доказаны.

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Ранее, 1 апреля, директор Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Антон Масякин указал на неэффективность безалкогольного пива в борьбе с зависимостью. По словам специалиста, этот напиток всё равно содержит этиловый спирт, кроме того, его вкус и запах вызывают обострение тяги к алкоголю.

До этого, 22 февраля, врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-Юг» Светлана Машкова рассказала, что разница между пищевым и алкогольным отравлениями в запахе алкоголя от человека. Кроме того, при алкогольном отравлении на первый план выходят признаки поражения центральной нервной системы, то есть отсутствие ясного сознания.

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