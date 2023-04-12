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Защита блогера Лерчек обжаловала запрет ей определенных действий
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Защита блогера Лерчек обжаловала запрет ей определенных действий

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Адвокат блогера-миллионника Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обжаловал меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу об отмывании 130 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Савеловского суда 12 апреля.

«Адвокат Чекалиной В.В. просит изменить постановление Савеловского суда, а именно, исключить запрет использования Чекалиной В.В. средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в сообщении.

В инстанции уточнили, что адвокат Артема Чекалина, супруга блогера, подал аналогичную жалобу на решение суда.

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По данным следствия, Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год. Однако, как считают следователи, реальный доход, который она получала от проведения фитнес-марафонов, был значительно выше.

Для того чтобы не переходить на общий режим уплаты налогов, блогер наладила поступление доходов от своей деятельности на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким — мужу, родным и друзьям. Таким образом, дробление бизнеса помогло ей уклониться от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей.

В итоге Чекалиной 7 марта было предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 311 млн рублей, а 16 марта в отношении супругов Чекалиных возбуждено новое уголовное дело об отмывании денежных средств.

Суд принял решение назначить Лерчек запрет определенных действий. В частности, девушке запрещено пользоваться интернетом, а также использовать почту, телефон и иные средства связи. Кроме того, обвиняемой запрещено общаться со свидетелями и соучастниками ее уголовного дела, кроме близких родственников. При этом ее передвижения не ограничены.

Аналогичное наказание получил и муж Чекалиной, который заявлял, что не может кормить семью при запрете на пользование интернетом.

Валерия Чекалина — российский блогер и тренер. С 2018 года она вела свой фитнес-блог в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где аудитория превысила 10 млн человек. После блокировки соцсети в марте прошлого года Чекалина занялась ведением Telegram-канала «Lerchek теперь тут», на нее подписано более 1 млн человек.

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