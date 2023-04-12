Защита блогера Лерчек обжаловала запрет ей определенных действий

Адвокат блогера-миллионника Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обжаловал меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу об отмывании 130 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Савеловского суда 12 апреля.

«Адвокат Чекалиной В.В. просит изменить постановление Савеловского суда, а именно, исключить запрет использования Чекалиной В.В. средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в сообщении.

В инстанции уточнили, что адвокат Артема Чекалина, супруга блогера, подал аналогичную жалобу на решение суда.

По данным следствия, Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год. Однако, как считают следователи, реальный доход, который она получала от проведения фитнес-марафонов, был значительно выше.

Для того чтобы не переходить на общий режим уплаты налогов, блогер наладила поступление доходов от своей деятельности на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким — мужу, родным и друзьям. Таким образом, дробление бизнеса помогло ей уклониться от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей.

В итоге Чекалиной 7 марта было предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 311 млн рублей, а 16 марта в отношении супругов Чекалиных возбуждено новое уголовное дело об отмывании денежных средств.

Суд принял решение назначить Лерчек запрет определенных действий. В частности, девушке запрещено пользоваться интернетом, а также использовать почту, телефон и иные средства связи. Кроме того, обвиняемой запрещено общаться со свидетелями и соучастниками ее уголовного дела, кроме близких родственников. При этом ее передвижения не ограничены.

Аналогичное наказание получил и муж Чекалиной, который заявлял, что не может кормить семью при запрете на пользование интернетом.

Валерия Чекалина — российский блогер и тренер. С 2018 года она вела свой фитнес-блог в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где аудитория превысила 10 млн человек. После блокировки соцсети в марте прошлого года Чекалина занялась ведением Telegram-канала «Lerchek теперь тут», на нее подписано более 1 млн человек.