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Главное соревнование по дрифту в Петербурге стартует на «Игора Драйв»

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Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»
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Автодром «Игора Драйв» открывает летний сезон дрифта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 и 7 мая на площадке пройдет первый этап Igora Drive Drift Challenge 2023.

Серия соревнований состоит из четырех этапов. Каждый — по два дня заездов, в течение которых зрители получат возможность погрузиться в увлекательный мир автоспорта и дрифт-культуры.

Всего в летнем сезоне пройдет четыре этапа: 6–7 мая, 10–11 июня, 12–13 августа и 2–3 сентября.

По словам организаторов, мероприятие будет очень ярким и насыщенным, гостей ожидают выступления известных дрифт-пилотов, красивые заезды и большая развлекательная программа.

Дополнительный бонус для зрителей — прогулка по сервисному парку, где можно будет рассмотреть «боевые» автомобили, сфотографироваться с пилотами и взять у них автографы. Посетители гонок также смогут посетить выставку редких гоночных автомобилей.

Кроме того, мероприятие будет сопровождаться сетами от диджеев Санкт-Петербурга и выступлениями команды чирлидеров. Для самых юных гостей будет работать детская анимация.

В 2022 году в Igora Drive Drift Challenge приняли участие более 50 пилотов из разных регионов России. Борьба за решающие очки шла до самого последнего заезда. Победил известный автоблогер Сергей Стилов.

Продажа билетов на весь сезон Igora Drive Drift Challenge 2023 уже открыта.

Билетная программа состоит из трех категорий: VIP, Комфорт и Входной. До 19 апреля действует акция «Ранняя продажа», в рамках которой можно купить билеты по наиболее выгодным ценам. Дети до 6 лет включительно в сопровождении взрослого проходят на соревнования бесплатно.

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В августе на автодроме «Игора Драйв» пройдет двухдневный фестиваль GARAGE FEST «Игора Драйв». Гостей мероприятия ожидают спортивные соревнования, развлекательные активности, мастер-классы, автограф-сессии и концерты.

В рамках фестиваля пройдет четвертый этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE.

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