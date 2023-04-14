Альфа-Банк отменил все комиссии за платежи и переводы для физических лиц. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

Указывается, что обладатели Альфы-Карты могут без комиссии переводить средства с карты на карту, по реквизитам в приложении и Альфа-Онлайн, через СБП по номеру телефона. Такой же принцип действует в отношении переводов, превышающих 100 тыс. рублей. Комиссии не будет и за рублевые переводы с карты на карту в большинство зарубежных банков. Также без дополнительных трат можно оплачивать ЖКУ, налоги и штрафы, ТВ, интернет.

Обслуживание Альфа-Карты бесплатное. Для клиентов с ранее оформленными дебетовыми картами предусмотрена опция подключения услуги бесплатных переводов и платежей.

Согласно распространенным в апреле данным исследования аналитического центра НАФИ, 91% россиян переводил средства между своими картами или счетами: 83% из них — со счета на счет внутри одного банка, 70% — между разными. Переводы из одного банка в другой в основном обусловлены необходимостью перевести деньги на другую карту для повседневных трат (49%), погашения кредита (28%) или пополнения вклада (25%). При этом большинство респондентов считает, что переводы самому себе должны быть бесплатными.

Согласно статистике Альфа-Банка, ежемесячно клиенты совершают более 50 млн переводов по номеру телефона, из них более 50% через СБП. В топ-5 самых популярных операций входят также переводы между своими счетами, платеж за мобильный и перевод с карты на карту.

Реклама. Рекламодатель АО"АЛЬФА-БАНК", ИНН 7728168971, Лицензия ЦБ № 1326 от 16.01.2015 г. erid: LdtCKZoSi