Бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц заявил в интервью Fox News, что упрямство администрации президента США Джо Байдена ведет к эскалации конфликта на Украине.

По его словам, Вашингтон не желает вести диалог о прекращении боевых действий и тем более о проведении мирных переговорах.

«Она (администрация Байдена. — Ред.) видит решение ситуации в продолжении забрасывания Украины оружием в надежде, что это поможет ей победить. Но так не будет», — отметил Флейц.

Согласно его прогнозу, Украина проиграет в этом затяжном противостоянии. Флейц также выразил сомнение, что страна сможет вернуть территории, вошедшие в состав РФ.

Ранее в этот день обозреватель Responsible Statecraft Анатоль Ливен спрогнозировал затягивание конфликта на Украине в том случае, если США направят туда своих военных. Таким образом он прокомментировал утечку американских секретных материалов, в которых описываются состояние украинской армии и планы американской стороны, в том числе по привлечению подразделений НАТО.

19 марта политический обозреватель Джош Хаммер заявил, что Украине придется самостоятельно решать территориальный вопрос в том случае, если в США к власти придут люди, не заинтересованные в помощи Киеву. Журналист также подчеркнул, что Вашингтон не должна волновать территориальная целостность страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.