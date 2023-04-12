Минпромторг не получал запросов на продажу помещений «Меги»

В Минпромторг не поступал запрос на продажу помещений торгового комплекса «Мега», сообщили в ведомстве «Известиям» в среду, 12 апреля.

«Решения по продаже, покупке активов принимаются хозяйствующими субъектами самостоятельно. Во многих случаях данная информация является коммерческой тайной и может считаться достоверной в случае публичных официальных заявлений заинтересованных сторон (участников сделки)», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе Ingka Centres (управляет «Мегами» в РФ) изданию добавили, что пространства для встреч, отдыха и шопинга в торговых комплексах являются важной частью сообществ, в которых они расположены, и работают, чтобы у посетителей был доступ к необходимым товарам.

«Наша основная задача — это обеспечение хорошего покупательского опыта и функционирования торговых центров. Мы не комментируем рыночные слухи», — ответили в компании на вопрос, действительно ли эти площади выставлены на продажу.

Ранее остановила свое развитие в стране IKEA, чьими торговыми площадями владеет Ingka, в то время как торговые центры «Мега» продолжают работу.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в середине февраля 2023-го рассказал «Известиям», что правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Покупателями стали два отечественных производителя мебели. При этом Минпромторг разрешил ввозить товары шведской торговой марки по параллельному импорту.