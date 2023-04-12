BMW слетела в глубокий овраг в Нижнем Новгороде

Машина BMW съехала в глубокий овраг у набережной Федоровского в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Инцидент произошел возле гостиницы AZIMUT рано утром в среду, 12 апреля. Предположительно, авто было неудачно припарковано на краю, пишет ИА «НьюсНН».

В комментариях под публикацией местные жители написали, что BMW утащила за собой в овраг перила и лавку. По мнению нижегородцев, достать машину возможно только при помощи спецтехники, поскольку автодороги в овраге нет.

Ранее в апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов. Разработкой решения занимается провайдер Simble.