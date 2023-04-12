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На западе Украины собору УПЦ захотели дать имя униатского святого

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Фото: sobory.ru
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В Каменце-Подольском Хмельницкой области Украины собор Украинской православной церкви (УПЦ) хотят переименовать в честь униатского святого Иосафата. Об этом 12 апреля сообщается на сайте Союза православных журналистов.

Там приводится документ, написанный от имени коллектива педагогов Каменец-Подольского лицея № 18. В нем учителя считают недопустимым, что собор носит имя русского святого Александра Невского.

«Просим переименовать собор Александра Невского в честь великого украинского святого Йосафата», — говорится в тексте петиции.

Иосафат, в честь которого предложено переименовать храм, является униатским епископом Речи Посполитой. У католиков он считается мучеником и святым. В XII веке он обращал православных жителей Киева в греко-католичество.

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Ранее, 11 апреля, сообщалось, что митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор обратился в полицию в связи с попыткой захвата кафедрального собора Александра Невского в Каменце-Подольском. Причиной стало то, что с 8 апреля 2023 года группа неизвестных силой пытается заставить религиозную общину кафедрального собора УПЦ перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ).

О попытке захвата кафедрального собора в Каменце-Подольском противниками канонической УПЦ стало известно 9 апреля.

5 апреля сторонники ПЦУ захватили церковь Святого Георгия Победоносца во Львове во время богослужения.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

Конфликт между украинскими властями и УПЦ получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). В настоящее время ПЦУ не удалось захватить лавру.

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