Осмотр водоемов перед летним сезоном проводят в Пензенской области

В Пензенской области спасатели-водолазы пожарно-спасательного центра начали обследование водоемов, которые в летний сезон пользуются популярностью у местных жителей.

Так, специалисты осматривают реку Выша в Земетчино, где летом открывается пляж. Со дна реки уже подняли мусор и ветки. Работа будет продолжаться вплоть до начала купального сезона, пишет ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пожарно-спасательный центр.

В 2022 году региональное управление Роспотребнадзора признало пензенские водоемы непригодными для купания. По этой причине санитарные власти разрешили пользоваться только пляжами в зонах отдыха в Спутнике, на Барковке, на реке Вядь, в районе Засеки, на улицах Стасова, Лядова и Чапаева.

Ранее, 6 апреля, сообщалось о начале подготовки к купальному сезону пляжа в бухте Муравьиная в Артемовском горокруге Приморского края.