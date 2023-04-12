Херш рассказал об инструктаже военных США не атаковать войска России первыми

Военные США, которые проходят службу на территории Польши и Румынии, получили распоряжение не атаковать российские войска первыми. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на платформе Substack 12 апреля.

Херш отметил, что речь идет о бригаде 82-й воздушно-десантной дивизии, которая размещена в Польше в нескольких милях от украинской границы, и о бригаде 101-й воздушно-десантной дивизии, которая развернута в Румынии. По его словам, общая численность двух бригад на сегодняшний день может превышать 20 тысяч человек.

При этом журналист отметил отсутствие каких-либо доказательств, что Белый дом знает о том, что на самом деле может происходить в этих формированиях.

«Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке», — написал Херш.

Херш добавил, что на данный момент доподлинно не известно, с какой целью эти бригады размещены в Европе — в рамках учений НАТО или же на случай, если альянс решит вступить в противостояние с российским войскам на Украине. Журналист подчеркнул, что президент США Джо Байден не предоставляет гражданам страны никаких данных о реальной ситуации.

«Это не просто плохое руководство. Его вообще нет. Ноль», — отметил Херш.

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