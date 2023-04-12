Минобороны Латвии объяснило наличие своих солдат в спецназе НАТО на Украине

Минобороны Латвии заявило, что отправило на Украину своих солдат для выполнения «вспомогательных функций», передает в среду, 12 апреля, телеканал tv3.lv.

Так оборонное ведомство прокомментировало информацию из слитых секретных документов Пентагона о том, что среди представителей сил спецназа НАТО на Украине есть 17 латвийских бойцов.

По информации минобороны Латвии, солдаты, в частности, занимаются охраной посольства республики и грузов. Отметается, что в боевых действиях они не участвуют.

Накануне, 11 апреля, британская газета The Guardian со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона, подтвердила участие военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО в боях на Украине. По информации СМИ, в феврале–марте 2023 года из 97 бойцов НАТО, воюющих за Украину, 50 являлись гражданами Великобритании. Также стало известно, что США предоставили 14 спецназовцев, Франция — 15.

Как заявил 12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не знают о степени достоверности изложенных данных в секретных документах Пентагона, однако о том, что в боевых действиях на Украине принимают участие военные НАТО, было известно и до того, как бумаги попали в интернет.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

7 апреля Песков, отвечая на вопрос об утечке, выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт. Он подчеркнул, что степень вовлеченности значительно растет, однако это не окажет влияния на результаты спецоперации РФ. По его словам, военные России тщательно отслеживают данные о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ).