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Политолог допустил подготовку США «черновика» об окончании конфликта на Украине

Политолог Денисов: США могли прорабатывать «черновик» об окончании конфликта на Украине
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов 12 апреля прокомментировал «Известиям» слова американского журналиста Сеймура Херша о том, что военные в США начали готовить черновик соглашения об окончании конфликта на Украине.

По данным Херша, разработанный Пентагоном сценарий будет предложен РФ в случае «ее поражения».

«В контексте тех документов, которые появились за последние дни, которые разрабатывались в недрах Пентагона, можно предполагать, что, конечно, подобный сценарий прорабатывается в США. Тем более мы видели некоторые сценарии, связанные с рассмотрением ситуации в рамках которых происходит гибель руководителей, как Украины, так и России, и многое другое. То есть в этом отношении кажется совершенно очевидным, что подобные документы, конечно же, существуют», — сказал эксперт.

Денисов добавил, что заявления украинской стороны о том, что она не ведет никаких переговоров с Россией, являются лукавством.

«Мы знаем, что по целому ряду направлений, особенно некоторые европейские организации, и раньше, и сейчас занимаются медиацией конфликта. Они прикладывают усилия для того, чтобы подобный диалог был. Исходя из этого мы совершенно не будем удивлены, если в ближайшее время будут появляться еще различные планы урегулирования конфликта», — заключил он.

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10 марта конгрессмен-демократ Сет Мултон отметил, что США хотят, чтобы Россия несильно проиграла в борьбе с Украиной, но абсолютно точно хотят, чтобы Украина победила. Мултон подчеркнул, что США не имеют цели уничтожить РФ, однако призвал администрацию страны увеличить помощь Киеву.

Также 6 марта ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен указал, что наивно думать о том, что Запад смирится с проигрышем на Украине, так как в эту борьбу было вложено слишком много ресурсов.

1 марта бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь заявил, что Россия обладает военным преимуществом перед США и их союзниками. По его словам, выбранная западными странами тактика приводит к новым проблемам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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