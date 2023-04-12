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Богомаз вручил медаль «За отвагу» школьнику Федору, спасшему детей при атаке диверсантов

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил медаль «За отвагу» школьнику Федору Симоненко, который спас двух девочек во время обстрела проникших на территорию региона украинских диверсантов.

Награда была вручена на мероприятии «Герои среди нас» во Дворце детского и юношеского творчества.

«Федор, поздравляем с заслуженной наградой, ты наш юный герой! Брянщина гордится тобой», — отметил ведущий мероприятия.

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В конце марта российский президент Владимир Путин, подписал указ о награждении медалью «За отвагу» школьника.

7 марта мальчика также наградил Следственный комитет РФ ведомственной медалью «За доблесть и отвагу».

10-летний мальчик проявил мужество во время проникновения и последующей атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Брянской области.

2 марта ДРГ обстреляла автомобиль, который служил средством перевозки детей из села Любечане в школу. В тот момент в машине находилось три ребенка — Федор и две девочки.

Водитель погиб на месте, мальчик получил проникающее ранение в спину, однако, несмотря на это, сумел увести девочек с места обстрела. После он был госпитализирован, а в середине марта его уже выписали.

Путин назвал случившееся терактом.

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