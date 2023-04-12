В США загоревшийся завод начал выделять токсичный дым

Загоревшийся в американском городе Ричмонд завод по переработке отходов начал выделять токсичный дым. Об этом заявил начальник пожарной охраны штата Индиана Стив Джонс телеканалу WTHR в среду, 12 апреля.

«Дым определенно токсичен. <...> Мы организовали эвакуацию в радиусе полумили, я полагаю, так оно и есть (дым токсичен. — Ред.), поэтому мы не хотим, чтобы жители находились в дыму», — сказал Джонс.

Он отметил, что пожар может продолжаться в течение нескольких дней.

Начальник пожарной охраны Ричмонда Тим Браун рассказал, что прибывшие на вызов огнеборцы обнаружили горящий трейлер за одним из зданий завода. Там оказались «неизвестные типы пластика». Браун добавил, что это самое крупное возгорание, которое он видел за всё время своей работы.

Мэр города Дейв Сноу на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) объявил об эвакуации жителей города и сообщил, что подготовлены автобусы для вывоза жителей из района задымления в ночное время.

Ранее, 1 марта, произошло возгорание на заводе A.J. Rose в Кливленде в штате Огайо. К работам по ликвидации огня было привлечено более 50 сотрудников экстренных служб, в том числе специалист по опасным веществам.