МВД выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина через «Почту России»

Эксперимент по онлайн-продаже вина через сервисы «Почты России» содержит риски существенных нарушений прав и свобод граждан. Об этом 12 апреля заявили в МВД России.

Отмечается, что документ пока находится в стадии разработки, он еще не поступал на рассмотрение в ведомство.

В МВД указали, что инициатива не учитывает запрет на приобретение алкогольной продукции несовершеннолетними, так как непубличный характер онлайн-сделок открывает возможность заказа вина лицами, не достигшими 18 лет.

Кроме того, местом доставки может быть указано место, где продажа такой продукции запрещена законом, например, школа. Также законопроект не учитывает региональные ограничения по месту и времени продажи алкоголя.

Помимо этого, в МВД предположили, что принятие законопроекта может увеличить вероятность нападений на сотрудников «Почты России», которые будут осуществлять доставку спиртного.

«Исходя из указанного, полагаем, что идея законопроекта даже в экспериментальном режиме содержит риски существенных нарушений прав и свобод граждан», — заключили в ведомстве.

Ранее, 7 апреля, правительство РФ одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России» с 1 ноября текущего года. Представители «Почты России» добавили, что компания готовит свою инфраструктуру к началу эксперимента.