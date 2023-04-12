Реклама
Прямой эфир
Спорт
Капризов забил 40-й гол за «Миннесоту Уайлд» и установил новый рекорд
Мир
Евродепутат призвал прекратить вооружать Киев и остановить санкции против России
Мир
Южная Корея одолжила США полмиллиона 155-миллиметровых гаубичных снарядов
Мир
СМИ сообщили о намерении мусорщиков возобновить забастовки в Париже
Мир
Трамп подтвердил свое намерение участвовать в выборах президента США
Мир
Захарова: Москва запросила у Еревана разъяснения по теме участия в учениях США в Европе
Общество
Температура воздуха в Москве превысила норму на 5 градусов
Мир
Боррель отменил визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании рынка табака
Армия
В ДНР заявили об уничтожении резервов ВСУ на подъезде к Артемовску
Мир
Херш заявил о незаконном присвоении Зеленским и его окружением $400 млн
Мир
Захарова обвинила Германию в посягательстве на независимость спорта
Интернет и технологии
Маск анонсировал смену маркировки аккаунта Би-би-си в Twitter

МВД выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина через «Почту России»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперимент по онлайн-продаже вина через сервисы «Почты России» содержит риски существенных нарушений прав и свобод граждан. Об этом 12 апреля заявили в МВД России.

Отмечается, что документ пока находится в стадии разработки, он еще не поступал на рассмотрение в ведомство.

В МВД указали, что инициатива не учитывает запрет на приобретение алкогольной продукции несовершеннолетними, так как непубличный характер онлайн-сделок открывает возможность заказа вина лицами, не достигшими 18 лет.

Кроме того, местом доставки может быть указано место, где продажа такой продукции запрещена законом, например, школа. Также законопроект не учитывает региональные ограничения по месту и времени продажи алкоголя.

Помимо этого, в МВД предположили, что принятие законопроекта может увеличить вероятность нападений на сотрудников «Почты России», которые будут осуществлять доставку спиртного.

«Исходя из указанного, полагаем, что идея законопроекта даже в экспериментальном режиме содержит риски существенных нарушений прав и свобод граждан», — заключили в ведомстве.

Взять вино на себя: онлайн-продажи спиртного запустят с ноября 2023 года
С каких регионов начнется эксперимент и кто займется доставкой

Ранее, 7 апреля, правительство РФ одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России» с 1 ноября текущего года. Представители «Почты России» добавили, что компания готовит свою инфраструктуру к началу эксперимента.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023