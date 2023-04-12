Секретные документы Пентагона, которые стали доступны после утечки в Сеть, доказывают, что Вашингтон и НАТО устроили на Украине настоящую бойню. Об этом 12 апреля заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom.

Бывший аналитик спецслужбы считает, что теперь, когда все ознакомились с секретными планами военного ведомства США в интернете, стало ясно, что американские высокопоставленные чиновники о происходящем на Украине попросту врут.

Джонсон напомнил, что украинская сторона посылает на передовую людей «с улицы», которые не имеют соответствующей подготовки. В том случае, если обучение и проходит, то оно длится всего лишь одну неделю. Также он отметил, что украинских военных не обеспечивают экипировкой и вооружением.

В этот же день американский журналист Сеймур Херш сообщил, что согласно поступившим ему данным военные в США начали готовить черновик соглашения об окончании конфликта на Украине. По его сведениям, разработанный Пентагоном сценарий будет предложен РФ в случае «ее поражения».

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают о степени достоверности изложенных данных в обнародованных секретных документах Пентагона. Однако о том, что в боевых действиях на Украине принимают участие военные НАТО, было известно и до того, как бумаги попали в интернет.

10 апреля бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что неправильная оценка Вашингтоном ситуации на Украине может обернуться против США. По его словам, утечка секретных документов Пентагона по Украине показала, что председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин лгали насчет возможностей украинских войск, которые на самом деле не смогут осуществить контрнаступление.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.