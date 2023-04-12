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ВСУ учились управлять противотанковым комплексом по урокам на YouTube

The Washington Post: солдаты ВСУ учились управлять противотанковым комплексом на YouTube
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) учились управлять противотанковым комплексом по урокам на YouTube. Об этом 12 апреля сообщает The Washington Post со ссылкой на рассказ военнослужащего из Украины с позывным Метис.

«Когда подразделение впервые получило передовой противотанковый комплекс, военные тренировались по руководству по эксплуатации и учебным пособиям на YouTube», — заявил солдат.

Украинский военный также поделился с изданием, что больше всего его беспокоят противопехотные мины, потому что ВСУ не могут их увидеть с помощью своих дронов.

Метис также подчеркнул, что пока не может заявить о готовности его подразделения к наступлению: оно, по словам военного, ждет больше тяжелой техники, бронетехники и дополнительной подготовки.

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В этот день газета The Washington Post со ссылкой на источник в военных кругах сообщила о том, что намеченное на весну контрнаступление ВСУ отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов. Газета также сослалась на низкий моральный дух и дезертирство в рядах ВСУ.

В этом же месяце The Washington Post писала, что украинская армия испытывает острый дефицит боеприпасов и вынуждена ограничивать их применение. В результате военнослужащим приходится искать неразорвавшиеся снаряды и даже использовать 3D-принтеры для изготовления недорогих боеприпасов, которые можно сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как рассказал «Известиям» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. А с помощью утечки документов США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал украинских вооруженных сил.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое якобы должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. В том же месяце эти планы подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что наступление планируется проводить по нескольким направлениям в апреле-мае. Однако позднее, 11 апреля, украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление может начаться летом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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