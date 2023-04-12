Три пешеходных перехода построят над железной дорогой в Хабаровске

В Хабаровске идет подготовка к строительству трех надземных пешеходных переходов через Транссиб. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Возведение переходов запланировано в рамках строительство нового пути между станциями Хабаровск-1 и Хабаровск-2. Места расположения объектов выбраны с учетом пешеходных маршрутов от остановок транспорта к жилым районам.

Первый переход построят в районе переулка Курильского, второй с выходом на платформу Швейная фабрика — в районе переулка Турнирного. Последний переход расположится в районе пересечения улиц 1220-й км и Валентины Гризодубовой, с него можно будет попасть на платформу Юбилейная.

Завершить строительство планируется в 2024 году.

Уточняется, что в скором времени на участке между станциями Хабаровск-1 и Хабаровск-2 также установят шумозащитные экраны. Их высота составит от 4 до 6 м, общая протяженность — более 11 км.