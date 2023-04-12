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Британская газета Times удалила интервью российского посла

Посол РФ в Лондоне Келин сообщил, что газета Times удалила его интервью об Украине
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Qian Yi/Xinhua
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Британская газета Times удалила со своего сайта интервью с российским послом в Великобритании Андреем Келиным. Об этом говорится в письме главы дипмиссии главному редактору газеты Тони Галлахеру, 12 апреля сообщает ТАСС.

Как отметил Келин, его интервью вызвало интерес аудитории издания.

«Я считаю крайне показательным, что мое интервью о ситуации на Украине (от 9 апреля), которое, казалось, вызвало неподдельный интерес среди ваших читателей (почти 400 комментариев в течение двух дней), было первоначально ограничено для онлайн-версии Times и впоследствии удалено без уведомления или объяснения», — написал дипломат.

По его мнению, удаление интервью может быть связано с давлением властей Великобритании. Также посол обратил внимание, что оно подверглось жесткой критике «со стороны влиятельной местной антироссийской клики».

Посольство России в Лондоне опубликует полную версию интервью на своем сайте, заключил Келин.

Ранее в этот день власти Великобритании добавили 11 новых позиций в антироссийский санкционный список. В него попали, в частности, члены семей нескольких крупных российских бизнесменов.

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В марте в интервью «Известиям» Келин заявил, что по итогам 2022 года двусторонние хозяйственные связи России с Великобританией фактически «обнулились». Он отметил, что экспорт в РФ сократился на 90%. Однако даже в таких условиях западный бизнес использует любую возможность для сохранения контактов с Москвой.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что, несмотря на санкционное давление Запада, РФ удалось выйти на совершенно новый виток экономического развития.

Россия вводит ограничения против стран Запада в качестве ответных мер на усиление с их стороны санкционного давления. Запад активно начал вводить антироссийские санкции на фоне проведения российской стороной спецоперации по защите Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации по причине обстрелов со стороны украинских военных.

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