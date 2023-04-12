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Детский технопарк «Наукоград» открыли на юге Москвы

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/В. Новиков
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Детский технопарк «Наукоград» открыли на юге Москвы 12 апреля, в День космонавтики. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Наукоград» создан на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА). В технопарке будут обучать детей проектированию авиационной и космической техники, пишет НСН.

На открытии мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе уже более 20 технопарков, десятки столичных вузов и высокотехнологичных предприятий включены в эту работу. Градоначальник отметил, что в Москве создается всё — начиная от проектирования и заканчивая сборкой космических кораблей.

«Очень важно, что со школьной скамьи дети проявляют интерес, и не просто интерес, а участвуют реально в каких-то экспериментах, проектах», — приводит слова мэра сайт kp.ru.

«Наукоград» был открыт в новом корпусе МФЮА на улице Генерала Белова, его площадь составляет 550 кв. м, сообщает «Москва 24». Учащиеся смогут получать навыки и знания в таких отраслях, как космонавтика, авиация, информационные технологии, беспилотные летательные аппараты, архитектура и дизайн. Кроме того, там есть авиатренажер — часть фюзеляжа самолета Ту-134А, где можно изучить основы пилотирования, пишет сайт aif.ru.

Как отмечает телеканал «360», в Москве на сегодняшний день работает 21 детский технопарк, с которыми сотрудничает свыше 40 вузов. Там созданы 113 лабораторий и 47 направлений обучения. С 2016 года столичные технопарки посетили не менее 611 тыс. школьников, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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29 марта телецентру в Останкино был присвоен статус технопарка со специализацией «разработка и производство теле- и видеоконтента для отечественных каналов и медиаплатформ».

Всего в технопарке работает 78 компаний, в которых занято больше 2 тыс. сотрудников.

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