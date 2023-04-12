Меры безопасности ужесточат в Ростовской области на Пасху 

Особые меры безопасности введут в Ростовской области в преддверии Пасхи. Они уже согласованы с епархией и муниципальными властями, сообщили в региональном правительстве.

По предположениям властей, пасхальные мероприятия в храмах посетит более 100 тыс. человек. Все приходы будут взяты под охрану сотрудников полиции и представителей общественных формирований, пишет RostovGazeta.

За безопасностью на Пасху будут следить круглосуточно. При необходимости силовики примут меры экстренного реагирования.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об основных правилах выбора к пасхальному столу яиц, творога и куличей. В частности, в ведомстве отметили, что верхушка кулича при покупке должна быть сухой, иначе он может быть испорченным.