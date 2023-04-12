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Сюжет:

СМИ назвали отсутствие планов проводить новую мобилизацию в РФ угрозой для Украины

Exxpress: отсутствие у Кремля планов проводить новую мобилизацию грозит Украине проблемами
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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
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Для Украины отказ от второй волны частичной мобилизации в России является плохим знаком. Об этом 11 апреля заявил портал Exxpress.

«Заявление кремлевского руководства о том, что российская армия в состоянии противостоять Вооруженным силам Украины (ВСУ) с помощью войск, уже дислоцированных на востоке Украины, не сулит ничего хорошего правительству в Киеве», — говорится в публикации.

В статье приходят к выводу, что на фоне отсутствия новой волны частичной мобилизации для Москвы военная ситуация развивается как минимум стабильно, а в лучшем случае успешно.

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Ранее, 11 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют обсуждать новую волну мобилизации.

31 марта начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил Владимир Цимлянский заявил, что Минобороны РФ не планирует проводить вторую волну мобилизации.

Ранее, 10 марта, Национальный центр управления обороной РФ также отметил, что Минобороны не проводит и не планирует никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации. В ведомстве призвали не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию.

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Он подчеркнул, что такая мера необходима для защиты страны и ее суверенитета. 31 октября того же года глава государства завершил призыв, сообщив о 318 тыс. мобилизованных граждан.

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