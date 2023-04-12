Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о намерении мусорщиков возобновить забастовки в Париже
Мир
Трамп подтвердил свое намерение участвовать в выборах президента США
Мир
Захарова: Москва запросила у Еревана разъяснения по теме участия в учениях США в Европе
Общество
Температура воздуха в Москве превысила норму на 5 градусов
Мир
Боррель отменил визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании рынка табака
Армия
В ДНР заявили об уничтожении резервов ВСУ на подъезде к Артемовску
Мир
Херш заявил о незаконном присвоении Зеленским и его окружением $400 млн
Мир
Захарова обвинила Германию в посягательстве на независимость спорта
Интернет и технологии
Маск анонсировал смену маркировки аккаунта Би-би-си в Twitter
Общество
Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
Армия
Российские силы овладели тремя городскими кварталами в Артемовске
Армия
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

Жительница Уфы совершила убийство ради встречи с подругой в СИЗО

Жительница Уфы убила продавщицу магазина, чтобы попасть в СИЗО к подруге
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уфе женщина убила продавщицу алкомаркета, чтобы попасть в следственный изолятор (СИЗО), где содержится ее подруга. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) РФ по Башкирии.

По данным ведомства, преступление произошло 4 апреля в продуктовом магазине в микрорайоне «Нижегородка».

«Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая <...> беспричинно, в отсутствии какого-либо повода к конфликту, нанесла ранее незнакомой 19-летней работнице магазина два удара ножом в грудь», — говорится в сообщении.

Злоумышленницу до приезда полиции задержал один из покупателей. Коллеги сотрудницы магазина вызвали скорую помощь, однако спустя пять дней она скончалась в больнице.

В ходе допроса обвиняемая пояснила, что пошла на преступление, чтобы попасть в следственный изолятор к подруге и вместе с ней находиться под стражей. Как выяснилось, близкая знакомая женщины также была задержана за причинение ножевого ранения. Свою вину преступница не признала. Ей назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное из хулиганских побуждений»). На время расследования женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Запредельная жестокость: нужно ли менять критерии для самообороны
В Совфеде предлагают учитывать, какая из сторон конфликта физически слабее

Ранее, 13 марта, жителю Москвы предъявили обвинение в убийстве 16-летней знакомой из Подольска. По данным следствия, молодой человек, находясь в квартире у девушки, в ходе конфликта нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась по дороге в больницу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023