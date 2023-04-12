Жительница Уфы совершила убийство ради встречи с подругой в СИЗО

В Уфе женщина убила продавщицу алкомаркета, чтобы попасть в следственный изолятор (СИЗО), где содержится ее подруга. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) РФ по Башкирии.

По данным ведомства, преступление произошло 4 апреля в продуктовом магазине в микрорайоне «Нижегородка».

«Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая <...> беспричинно, в отсутствии какого-либо повода к конфликту, нанесла ранее незнакомой 19-летней работнице магазина два удара ножом в грудь», — говорится в сообщении.

Злоумышленницу до приезда полиции задержал один из покупателей. Коллеги сотрудницы магазина вызвали скорую помощь, однако спустя пять дней она скончалась в больнице.

В ходе допроса обвиняемая пояснила, что пошла на преступление, чтобы попасть в следственный изолятор к подруге и вместе с ней находиться под стражей. Как выяснилось, близкая знакомая женщины также была задержана за причинение ножевого ранения. Свою вину преступница не признала. Ей назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное из хулиганских побуждений»). На время расследования женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 13 марта, жителю Москвы предъявили обвинение в убийстве 16-летней знакомой из Подольска. По данным следствия, молодой человек, находясь в квартире у девушки, в ходе конфликта нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась по дороге в больницу.