Еще одну ледовую переправу и зимник закрыли в Хабаровском крае

В Аяно-Майском районе Хабаровского края закрыли ледовую переправу и автозимник, которые соединяли села Джигда и Нелькан. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Причиной закрытия объектов стало истончение и разрушение ледового покрова. Проезд стал опасен, подчеркивают спасатели. Обслуживающая организация уже ограничила доступ к местам выезда на лед. Также демонтированы информационные и дорожные знаки.

По данным на 12 апреля, в Хабаровском крае остаются открытыми восемь ледовых переправ. Четыре из них расположены в Аяно-Майском районе, три — в районе имени Полины Осипенко, одна — в Николаевском районе.

Сотрудники Центра госинспекции по маломерным судам (ГИМС) регионального ГУ МЧС продолжают следить за обстановкой на действующих сезонных дорогах.

11 апреля сообщалось, что все ледовые переправы закрыли в Охотском районе Хабаровского края. Спасатели обратили внимание, что переправы постепенно перестают работать из-за изменения характеристик ледяного покрова, появления воды и трещин на его поверхности.