Убийца найденной в чемодане модели Ведлер получил 15 лет колонии

Пресненский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима Дмитрия Коровина, обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер. Об этом 12 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Обвинение запрашивало для Коровина 17 лет колонии строгого режима и просило зачесть время, проведенное в СИЗО.

В суде было объявлено, что Коровин компенсировал матери погибшей девушки 700 тыс. рублей в качестве морального вреда из заявленных 5 млн рублей.

По версии следствия, 24 февраля 2021 года между Коровиным и Ведлер произошел конфликт в одном из отелей на улице Смоленской в Москве. Коровин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил девушку. После этого он придавил голову потерпевшей подушкой, в результате чего та скончалась от удушья.

После убийства мужчина похитил принадлежащий жертве мобильный телефон, личные вещи, а также оформил от имени потерпевшей кредит в размере 743 тыс. рублей. Кроме того, Коровин, имея доступ к банковскому счету убитой, похитил оттуда 1,5 млн рублей.

Злоумышленник поместил тело Ведлер в багажник и отвез в село Сошки Липецкой области, где оно пролежало больше года до обнаружения оперативниками. Тогда же появилась информация, что тело Ведлер нашли в чемодане в багажнике машины.

14 марта 2022 года Пресненский районный суд Москвы арестовал Коровина. За день до этого он был задержан. Молодой человек после совершения преступления в феврале 2021 года более года скрывался от правоохранителей в Липецке.