Биткоин подорожает в случае снижения уровня инфляции в США

Курс биткоина в этом году может достичь $40–50 тыс. Криптовалюта подорожает в случае снижения уровня инфляции в США. Стоимость биткоина увеличится также при сохранении ставки ФРС, передает телеканал «Известия». Накануне курс первой криптовалюты подскочил выше $30 тыс. Рыночная капитализация биткоина превысила $582 млрд. Интерес к рисковым активам растет на фоне банковского кризиса в США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.