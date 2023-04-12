В Китае оценили последствия слов Макрона о противостоянии КНР и США

Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе не следует участвовать в конфликте США и Китая, вызвали бурю возмущений в Вашингтоне. Об этом говорится 11 апреля в публикации на сайте китайской газеты Global Times.

Как напомнил автор статьи, по возвращении из КНР Макрон отметил в беседе с европейскими СМИ, что Европе необходима стратегическая автономия во многих сферах. Так, Евросоюз должен уменьшить свою зависимость от США и избежать конфронтации между Китаем и США по тайваньскому вопросу. Также французский лидер указал, что ЕС нельзя стать «вассалом» крупной державы в условиях глобального кризиса.

«Нормальные люди не должны считать «новостью» акцент французского лидера на защите европейских интересов. Но очень многие в США и на Западе ведут себя так, будто он наступил им на хвост, выражая недовольство и даже возмущение», — говорится в материале.

США хотят контролировать Брюссель, поэтому акцент Макрона на европейскую стратегическую автономию расценили в Вашингтоне как предательство.

Автор статьи обратил внимание, что США смотрят на Европу, как на подручного, и когда они хотят действий Брюсселя против России, ЕС «вынужден идти на линию огня». Когда Вашингтон хочет поддержки Евросоюза в вопросе сдерживания Китая, Брюссель снова следует за ним.

Геополитическая роль США, отведенная Европе, противоречит стремлению Европы к стратегической автономии, говорится в материале.

Ранее в апреле французский лидер в интервью изданию Echos призвал Брюссель к большей независимости. По мнению Макрона, Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня. Европейцам надо подумать о своих интересах, заключил политик.

8 апреля американское издание The Hill отметило, что контакты на высоком уровне между Францией и Китаем указывают на нарастающую напряженность между Европой и США в вопросе их отношения к Пекину. Журналисты обратили внимание, что поездка Макрона в Пекин проходила на фоне визита в Калифорнию президента Тайваня Цай Вэнь, что усилило противоречия между Парижем и Вашингтоном.

Макрон прибыл в Пекин 5 апреля, поездка продлилась до 8 апреля.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.