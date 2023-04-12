Реконструкция ВПП в аэропорту Брянска вошла в завершающую стадию

На территории международного аэропорта «Брянск» реконструируют взлетно-посадочную полосу. Работы находятся в завершающей стадии. Стройку проинспектировал глава региона Александр Богомаз.

Он признал, что работы по строительству ограждения по периметру аэропорта идут хорошими темпами. Обустраивается водосточно-дренажная сеть и обочины. В мае подрядчик должен установить светосигнальное оборудование. В будущем, отметил губернатор, ВПП аэропорта будет соответствовать всем современным нормам и требованиям.

Кроме того, уже началась разработка нового аэровокзала. Пока специалисты обновят фасад здания, которое есть сейчас и проведут косметический ремонт внутренних помещений, пишет NASHBRYANSK.RU.