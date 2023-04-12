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Глава Минцифры Шадаев заявил о запуске реестра военнообязанных не раньше осеннего призыва

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Реестр воинского учета заработает не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу. Об этом сообщил 12 апреля в одном из профильных Telegram-чатов глава Минцифры Максут Шадаев.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона», — заявил министр.

В то же время, он уточнил, что запуск произойдет не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу.

Он подчеркнул, что разработкой реестра Минцифры занимается по заданию Минобороны. «Цель — систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учете», — сказал министр.

С введением реестра, по словам Шадаева, с граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении персональных данных.

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Закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках был принял Госдумой 11 апреля. Как подчеркнул председатель комитета ГД по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов, единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальным.

Электронные повестки будут дублировать бумажные. Они будут рассылаться в том числе через портал «Госуслуги», а также заказными письмами по почте. В последнем случае повестки считаются врученными под расписку в день доставки. Если повестка, которая оформлена в письменном или электронном виде, не вручена, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

12 апреля Совет Федерации на заседании одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что закон о едином реестре военнообязанных, как и другие подобные ему документы, Госдума в настоящее время принимает как первоочередные, так как они представляют важность в условиях сложившейся обстановки.

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