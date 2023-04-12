Деревья с именами юных футболистов высадят в сквере Калуги

В Калуге в сквере Волкова высадят деревья с именами юных футболистов. Появится в общей сложности 43 новых дерева: 23 сирени, 10 сосен и столько же кедров.

Деревья будут высаживать воспитанники калужской спортивной школы «Торпедо». На ветки они поместят отличительные знаки — ленточки или таблички с именами начинающих спортсменов. Как пишет газета «Весть», об этом стало известно после планерки городской управы Калуги, которая прошла на территории сквера.

Представители администрации также дали поручение привести в нормативное состояние тренажеры в парке, засеять газоном территорию за огороженным футбольным полем и натянуть сетку на волейбольной площадке.

По словам городского головы Дмитрия Денисова, он часто бывает в обновленном сквере и видит, что здесь всегда кипит спортивная жизнь. Градоначальник пообещал регулярно улучшать этот центр спорта и активного отдыха.

Ранее сообщалось, что за год в Калуге выполнили монтаж 35 дождеприемных и 86 смотровых колодцев.