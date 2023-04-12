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Филиал центра «Сириус» откроют в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге может появиться окружной филиал образовательного центра «Сириус». Проект обсудили губернатор Александр Беглов и председатель центра Елена Шмелева.

По словам Беглова, которые приводит телеканал «78», совместное воспитание будущих ученых укрепить технологический потенциал. Глава города считает, что сейчас вся Россия работает над достижением технологической независимости. Это предполагает использование нестандартного подхода к получению новых знаний молодежью.

Рабочая встреча прошла в рамках расширенного заседания попечительского совета в Политехническом университете.

Ранее сообщалось о проведении в Петербурге с 8 апреля Недели физики. О мире физики и науках, адаптирующихся с ходом времени, рассказывал член-корреспондент Российской академии наук (РАН), президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Он, в частности, заявлял о значимости этой науки, которая серьезно выросла в последнее время.

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