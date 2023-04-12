Скульптуры львов в парке Победы в Петербурге стали пятнистыми

В Санкт-Петербурге в парке Победы со скульптур львов в некоторых местах отвалилась краска после зимы. Из-за этого фигуры стали пятнистыми.

Пользователи в соцсетях также пишут, что разглядели трещины вдоль всего туловища, поскольку, падая, краска захватывает с собой композитный материал.

Телеканал «78» уточняет, что два первых льва появились на берегах пруда Московского парка Победы в 1946 году. Летом прошлого года скульптуры решили восстановить.

Ранее сообщалось о планах городских властей отремонтировать пешеходный Львиный мост в Санкт-Петербурге, который является объектом культурного наследия. Последний раз капитальный ремонт моста, который перекинут через канал Грибоедова, проводился 20 лет назад.