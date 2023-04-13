Принцип зрячего

Российские СМИ мешают друг с другом две совершенно разные проблемы — «слепой кастинг» в Голливуде, где на роль Русалочки приглашают черную актрису, и Россию, где якобы артистам из регионов или стран СНГ не дают главные роли в большом национальном кино. Но на деле сравнивать это просто невозможно. Хотя общая индустриальная логика тут, безусловно, есть.

Сначала — Голливуд. Там всё меряется кассовыми сборами, поэтому там никогда не будут снимать в больших ролях артиста или артистку, если в стране нет большой диаспоры их национальности. То есть крупные студии снимают черных, потому что в Америке много черных, которые придут смотреть кино про таких, как они. Студии снимают испаноговорящих, потому что испаноговорящих в Америке тоже очень много. Снимают итальянцев, потому что есть большая итальянская диаспора. И ирландцев снимают по той же причине. Никогда мейджоры не возьмут на главные роли французов, потому что в США нет такой французской диаспоры, чтобы обеспечить высокую посещаемость.

В XIX веке в США было огромное количество черных, было рабство, и очень мало людей смогли вырваться из этого рабства. Когда Голливуд снимает темнокожих актеров в ролях аристократов — это вранье, такого не было и быть не могло. Но дело и не в правде: просто, когда сейчас берут черных актеров на истории, происходящие в Америке в XIX веке, это обусловлено тем, что конкретно сейчас в США живет очень много черных. Им интересно смотреть про черных. Абсолютно коммерческая ситуация, всё обусловлено только деньгами. Но это уже их личное дело.

А понятие «слепой кастинг» — это другое. Смысл его в том, что когда есть прекрасный артист, то его приглашают в проект, потому что он прекрасный артист. Никого в этот момент не волнует его этническая принадлежность. Есть много прекрасных черных артистов, но когда мы говорим о «слепом кастинге», то имеем в виду не их талант. А то, что этих прекрасных черных артистов в кино берут не потому, что они прекрасные, а потому, что в США от кинематографистов требуют, чтобы на экране были и белый, и черный персонажи. Значит, нужно брать черных.

В нашей стране работает простой коммерческий расчет. Так, в российском кино очень часто главные роли играют татарские артисты. Потому что это вторая по численности национальность России. И это абсолютно закономерная ситуация. Но, думаю, не будет (и не стоит ждать) тенденции съемок в главных ролях артистов из других стран, даже ближнего зарубежья, если у этих артистов есть ярко выраженный внешний этнос. И это не ксенофобия, а простейший деловой расчет. Потому что у нас нет многомиллионных диаспор. И даже те, которые есть, не ходят в кино в таком количестве, чтобы окупить большой проект.

Поэтому говорить, что в Голливуде снимают всех подряд, а мы в России не снимаем, например, узбеков или таджиков, конечно, нельзя! Всё обусловлено только зрительским и коммерческим интересом.

Никаких фобий в российской киноиндустрии нет, это важно понимать. Просто для того чтобы казах играл главную роль в русском фильме, должно быть 100-процентное понимание, почему именно этот артист играет главную роль именно в этом фильме. Потому что у нас в кино пойдет русская аудитория. Зритель смотрит на артистов, которых знает и любит, у нас собственный институт звезд.

Обратите внимание на поразительные коммерческие успехи таких подчеркнуто прорусских мультфильмов, как серия «Три богатыря». И тут нечему удивляться. Если это обусловлено сценарием, в картине, конечно, будет играть казах или представитель другой национальности. Но если не обусловлено, то почему?

Мы все друг с другом похожи. Мы говорим на одном языке, нас порой даже не различишь. Да, у нас в кино периодически снимаются и буряты, и тувинцы. Есть большая диаспора корейцев, и эти корейцы снимаются, становятся звездами. Нет ни одного кинопроизводителя или кинопрокатчика, который бы почему-то этому препятствовал. Не ищите беса там, где его нет. Нам «слепой кастинг» не нужен, у нас и так всё нормально работает.

Автор — режиссер, продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации

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