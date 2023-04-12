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NYT узнала о четырех вариантах развития конфликта на Украине из документов США

NYT: Пентагон рассматривал четыре варианта развития конфликта на Украине, включая «удар по Кремлю»
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В одном из засекреченных документов Пентагона, попавших в Сеть, представлены четыре варианта развития ситуации на Украине в случае непредвиденных обстоятельств. Об этом 11 апреля написала американская газета The New York Times (NYT).

«Гипотетические сценарии включают смерть президентов [России и Украины] Владимира Путина и Владимира Зеленского, отстранение от руководства Вооруженными силами России и украинский удар по Кремлю», — говорится в публикации.

Также не исключаются вероятность переговоров между РФ и Украиной и применение тактического ядерного оружия в качестве крайней меры.

Издание отмечает, что этот документ — довольно типичный продукт, созданный спецслужбами. Он разработан для того, чтобы помочь военным, политикам и законодателям США оценить исход крупных событий и продумать возможные варианты действий. В частности, большую обеспокоенность у администрации Джо Байдена вызывает возможность удара Киева по Москве, так как это может спровоцировать резкую эскалацию со стороны России.

«Документ помечен как RELIDO, что указывает на то, что решение о раскрытии информации — например, иностранным партнерам — остается за определенными высокопоставленными чиновниками. Он датирован 24 февраля и помечен пометкой «Один год», что указывает на то, что анализ проводился через год после начала [спецоперации]», — добавляют авторы.

Слив не работает: кому выгодны утечки американских спецслужб
Версия о дезинформации не выдерживает критики

В МИД РФ в свою очередь не исключили, что утечки секретных документов США могут быть дезинформацией, которая направлена на то, чтобы ввести Россию в заблуждение. В то же время, как заявил 12 апреля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, у Москвы нет позиции по вопросу о том, по какой причине произошла их утечка.

В беседе с «Известиями» полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что таким образом США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал украинских вооруженных сил в случае наступления. Он отметил, что Украина не имеет ни сил, ни средств для весеннего контрнаступления, о котором было заявлено в прошлом месяце.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

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