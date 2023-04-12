В Польше открыли предупредительный огонь по пособникам нелегалов

Польские пограничники открыли предупредительный огонь по пособникам нелегальных мигрантов. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила на своем сайте Пограничная стража Польши.

Инцидент произошел 11 апреля на пункте пропуска Наревка. Пограничники сделали три предупредительных выстрела после погони.

После преследования были задержаны пятеро граждан Грузии, они приехали на четырех автомобилях забирать нелегальных мигрантов с польско-белорусской границы.

«Водители не остановились для контроля, блокировали служебный автомобиль пограничной стражи», — отметили польские пограничники.

Всего за минувшие сутки сотрудники Подляского отделения пограничной службы предотвратили 71 попытку незаконного пересечения польско-белорусской границы. Были задержаны 11 пособников мигрантов.

Польские пограничники регулярно задерживают на белорусской границе десятки мигрантов. В марте вытеснение мигрантов неоднократно проходило с применением физической силы и слезоточивого газа.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к погранпунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию ЕС.

В 2022 году сотрудники Госпогранкомитета Белоруссии пресекли более 3,8 тыс. попыток вытеснения мигрантов на свою территорию.

Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы. Кроме того, по данным белорусской стороны, польские силовики регулярно оставляют на границе тела умерших мигрантов.