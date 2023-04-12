В Омске начали очищать от граффити смотровую площадку

В Омске работники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» начали оттирать граффити со стены смотровой площадки на улице Чокана Валиханова.

Коммунальщики потратили 24 баллончика специального спрея и 2 л растворителя, чтобы смыть рисунки с гранитной облицовочной плитки. На это у них ушло 6,5 тыс. рублей и целый день труда. При этом удалось стереть только половину граффити, пишет ИА «Город55».

Как отмечает информагентство, полностью отмыть граффити сложно из-за нескольких слоев краски. Нелегалы-художники постоянно разрисовывают стену.

«Подобные надписи не несут культурной ценности и портят эстетику городских пространств. Появляются они регулярно, и, как правило, их приходится оттирать вручную. Это очень трудоемкий процесс, так как граффити наносятся очень стойкими красителями», – сказал начальник Участка по содержанию пешеходных зон УДХБ Евгений Распопин, его слова приводит ИА «Омскрегион».

Сотрудник коммунальной службы посетовал, что приходится отрывать специалистов от плановых работ и дополнительно приобретать дорогостоящие расходники, чтобы вывести въевшиеся красители.

Ранее сообщалось, что граффити с марафонцем появилось в Липецке. Рисунок с 13-метровым изображением бегуна на длинные дистанции расположился на стене дома напротив ледового дворца «Звездный».