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Военный эксперт оценил идею Японии создать ракеты большой дальности для подлодок

Военный эксперт Корнев заявил о планах Японии развивать подводный флот
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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Военный эксперт Дмитрий Корнев 12 апреля прокомментировал «Известиям» информацию о том, что Япония будет разрабатывать ракеты большой дальности для подводных лодок.

«Это противокорабельная ракета небольшой дальности. Ее масса всего 700 кг, дальность до 400 км. Они планируют увеличить ее до 1,5 тыс. км. Скорее всего она будет заметно отличаться. Ракета наземного и корабельного запуска. Она имеет не классическую форму для крылатых ракет, но ее перспективные варианты похожи на современные крылатые ракеты. Один из видов улучшенной «Тип-12» — классическая стелс-ракета с турбореактивным двигателем, с необычной формой, благодаря которой будет плохо заметна на экранах радаров», — сказал эксперт.

Корнев добавил, что у Японии в Тихоокеанском регионе одни из самых мощных военно-морских сил. Хотя у Токио нет атомных подводных лодок, зато развито собственное подводное неатомное кораблестроение.

«И то, что они хотят делать такие ракеты для подводных лодок, говорит о том, что они планируют дальше развивать свой подводный флот и давать им новые возможности. Дальность действия до 1,5 тыс. км значительно повышает возможности их субмарин», — заключил он.

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7 марта Япония запустила новейшую ракету-носитель тяжелого класса H3. Запуск состоялся с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима.

Задачей ракеты-носителя станет вывод на орбиту оптического спутника Daichi 3 (ALOS-3). Он предназначен для наблюдений за стихийными бедствиями.

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