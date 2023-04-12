В Испании сообщили о прохождении обучения свыше 1 тыс. солдат ВСУ

Свыше 1 тыс. украинских военных проходят или завершили обучение в Испании, сообщила 12 апреля министр обороны королевства Маргарита Роблес.

Такое заявление она сделала на совместной пресс-конференции в Мадриде со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Роблес заверила, что Мадрид в координации со своими союзниками будет помогать Киеву столько, сколько необходимо.

Испания, по заявлению минобороны королевства в конце 2022 года, планирует обучить за 2023 года около 2,4 тыс. украинских военных начиная с января. В оборонном ведомстве указали на подготовку порядка 400 солдат ВСУ каждые два месяца через модули базового обучения.

Кроме того, Испания отправит Украине шесть танков Leopard 2A4 во второй половине апреля, уведомила Роблес 5 апреля. Всего Испания обязалась отправить Киеву 10 танков. Также Роблес уведомила о начале ремонта оставшихся четырех Вооруженными силами (ВС).

В середине марта первые 10 украинских экипажей завершили обучение работе с танками Leopard в Испании. Тренинги проводились в национальном учебном центре в Сарагосе.

Западные страны наращивают отправку Киеву оружия и военной техники на фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начатой 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

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