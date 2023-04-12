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Песков объяснил закон об электронных повестках необходимостью упорядочить систему призыва

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Закон об электронных повестках поможет сделать учет удобным для граждан. Об этом заявил в среду, 12 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак исправить», — объяснил он.

Представитель Кремля также сообщил, что закон о едином реестре военнообязанных, как и другие подобные ему документы, Госдума принимает как первоочередные, так как они представляют важность в условиях сложившейся обстановки. Они призваны сделать военкоматы удобными и современными.

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25 ноября 2022 года российский лидер Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Министерства обороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.

11 апреля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Как подчеркнул председатель комитета ГД по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов, единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными. Он добавил, что закон обеспечит справедливость и равенство прав граждан.

12 апреля глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что электронный реестр военнообязанных в России сейчас разрабатывается по заданию Минобороны и, вероятно, начнет действовать полноценно не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу. По его словам, с момента запуска реестра граждане смогут проверять на «Госуслугах», в каком военкомате они стоят на учете и имеют ли право на отсрочку от службы.

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