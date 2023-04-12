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Температура воздуха в Москве превысила норму на 5 градусов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Температура воздуха в Москве 12 апреля превысила климатическую норму на 5 градусов. Об этом в этот день заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сегодня максимальная температура в Москве прогнозируется в диапазоне 17–19 градусов, это погода майская. Температура на 5 градусов выше нормы, это нормальная погода для 9 мая. Получается, что погодный режим опережает свой климат почти на месяц», — сказал он ТАСС.

Вильфанд указал, что на главной станции на ВДНХ уже зафиксирована температура 16,8 градусов тепла, что говорит о том, что 12 апреля стало самым теплым днем с начала года.

В центре Москвы зарегистрирована температура 17,3 градуса.

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Ранее в этот день российский Гидрометцентр сообщал, что в Москве 12 апреля будут переменная облачность, отсутствие осадков и до 19 градусов тепла. Днем прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с, ночью — северо-восточный ветер, его скорость составит 5–10 м/с.

10 апреля Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание на 5–6 градусов по сравнению с серединой недели в столице к Пасхе.

В тот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе жителей Москвы и Московской области преимущественно ждет теплая погода с температурой до 16 градусов, однако к концу недели ожидается похолодание.

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